Про те, що Україна та Польща зацікавлені прийняти ЧС, у коментарі Politico сказав міністр молоді та спорту Матвій Бідний.
У Польщі обговорили спільний ЧС з Україною
"Найближча вільна дата для чемпіонату світу – десь у 2040-х. Нам потрібно планувати на цю перспективу вже зараз", – зазначив міністр.
За словами Бідного, Україна залишаємося країною, яка спрямована на найбільші спортивні досягнення.
"Це частина нашої національної культури, і ми хочемо розвивати її попри всі ці складнощі", – додав міністр.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Джерела Politico додають, що в Польщі наразі розглядають таку перспективу. Ідею, зокрема, обговорювали на полях Конференції з відновлення України у Гданську.