Про те, що Україна та Польща зацікавлені прийняти ЧС, у коментарі Politico сказав міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

У Польщі обговорили спільний ЧС з Україною

"Найближча вільна дата для чемпіонату світу – десь у 2040-х. Нам потрібно планувати на цю перспективу вже зараз", – зазначив міністр.

За словами Бідного, Україна залишаємося країною, яка спрямована на найбільші спортивні досягнення.

"Це частина нашої національної культури, і ми хочемо розвивати її попри всі ці складнощі", – додав міністр.

Джерела Politico додають, що в Польщі наразі розглядають таку перспективу. Ідею, зокрема, обговорювали на полях Конференції з відновлення України у Гданську.