Стадіон Шахтаря у Донецьку, який колись був головною ареною, наразі став схожим на занедбане звалище. Росіяни довели стадіон до жахливого стану.

Стадіон "Шахтар" був введений в експлуатацію у 1936 році та з того часу пройшов кілька масштабних реконструкцій. Футбольний клуб Шахтар з'їхав з нього у 2004 році і згодом почав проводити матчі на Донбас Арені.

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Жахливий стан стадіону "Шахтар"

Наразі в центрі стадіону, де мало б бути поле, все перекопано, а також завозиться грунт з комплексом, який будується поруч з ним. Також всюди валяються будівельні матеріали та сміття.

Також увесь стадіон повністю розвалений і перебуває в руїнах. Будівля повністю закинута.

Стан стадіону "Шахтар" в Донецьку / Фото з росЗМІ