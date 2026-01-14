Своєю ініціативою Васильєв хоче позбавити можливості брати участь у змаганнях тих спортсменів, які не бояться робити заяви проти війни і російського фашизму. Свою маячню він прагне винести на рівень Міжнародного олімпійського комітету, пише 24 Канал з посиланням на Obozrevatel.
Що росіянин Васильєв хоче від МОК?
Дворазовий олімпійський чемпіон пропонує карати політичні заяви спортсменів, які йому не подобаються, тими ж санкціями, що застосовуються за вживання допінгу. Васильєв заперечує можливість для атлетів мати власну думку та робити висновки з подій, що відбуваються у світі.
МОК має ухвалити рішення заборонити спортсменам говорити на усі політичні теми. Інакше виходить абсурдна ситуація: спорт поза політикою, але вони іноді несуть таку ахінею, навіть не знаючи усіх деталей і подробиць. Вони починають робити висновки "космічної дурості",
– цинічно заявив путініст.
Хто такий Дмитро Васильєв?
На Олімпіадах у Сараєво та Калгарі у 1984 та 1988 роках Васильєв здобував золото у складі естафетної команди СРСР.
Після завершення спортивної кар'єри обрав шлях функціонера, був у складі правління російського Союзу біатлоністів та очолив федерацію біатлону Санкт-Петербурга.
Згідно з Указом Президента України від 2023 року, перебуває під санкціями РНБО через свою антиукраїнську діяльність.