Своєю ініціативою Васильєв хоче позбавити можливості брати участь у змаганнях тих спортсменів, які не бояться робити заяви проти війни і російського фашизму. Свою маячню він прагне винести на рівень Міжнародного олімпійського комітету, пише 24 Канал з посиланням на Obozrevatel.

Що росіянин Васильєв хоче від МОК?

Дворазовий олімпійський чемпіон пропонує карати політичні заяви спортсменів, які йому не подобаються, тими ж санкціями, що застосовуються за вживання допінгу. Васильєв заперечує можливість для атлетів мати власну думку та робити висновки з подій, що відбуваються у світі.

МОК має ухвалити рішення заборонити спортсменам говорити на усі політичні теми. Інакше виходить абсурдна ситуація: спорт поза політикою, але вони іноді несуть таку ахінею, навіть не знаючи усіх деталей і подробиць. Вони починають робити висновки "космічної дурості",

– цинічно заявив путініст.

Хто такий Дмитро Васильєв?