Росіянина позбавили нагороди на престижному турнірі в Швейцарії

Російський лижник Омар Худієв здобув золоту медаль на марафоні в Швейцарії. Однак згодом його позбавили нагороди через використання забороненої речовини.

У суботу, 18 січня, відбувся лижний марафон серії Ski Classic Ла Діагонела. Дистанція перегонів складала 55 кілометрів.

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Яку заборону порушив Худієв

Омар Худієв переміг на перегонах у Швейцарії. Він був єдиним російським представником та виступав під "нейтральним" прапором на змаганнях, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

Спортсмена після перемоги позбавили золотої медалі. Причина у тому, що Худієв використав речовину у складі якої був фтор для змащування лиж.

Росіянин в інтерв'ю відкрито говорив про застосування фтору. Він сподівався, що його не відправлять на перевірку.

У мене забрали лижі одразу після фінішу, і я зрозумів, що зараз будуть санкції. Річ у тім, що я і справді готував лижі з використанням фтору і сподівався, що ніхто любителів не перевірятиме. Та я й не розраховував на те, що мені вдасться пробігти. Я свою провину визнав,

– сказав Худієв.

Зазначимо, що у біатлонних та лижних перегонах другий рік діє правило, яке забороняє використання цієї речовини.