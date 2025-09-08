Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила росіянку Яну Єгорян до міжнародних турнірів. Свій "нейтральний" статус скандальна шаблістка красномовно продемонструвала у соцмережах.

Російська шаблістка Яна Єгорян опублікувала відео в інстаграмі. На ньому вона позує у футболці із зображенням міжнародного злочинця Володимира Путіна, пише 24 Канал з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Як російська шаблістка показала любов до Путіна?

Єгорян отримала подарунок від Олімпійського комітету Росії. Щоб продемонструвати свою лояльність злочинній кремлівській владі, спортсменка одягнула футболку з Путіним. Що ж, кращого доказу липової "нейтральності" і не потрібно.

Російська шаблістка у футболці з Путіним: дивіться відео

Зазначимо, що FIE допустила Яну Єгорян до чемпіонату світу з фехтування, що проходив у Тбілісі. "Нейтральна спортсменка" має звання лейтенанта російської армії та нагороджена орденом "Укріплення бойової співдружності".

Як росіян зустріли на ЧС-2025 з фехтування у Тбілісі?