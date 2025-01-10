Російська модель отримала термін за наклеп на зіркового футболіста про зґвалтування

У 2017 році російська модель Луїза Кремльова звинуватила футболіста Мілана та збірної Франції Тео Ернандеса у зґвалтуванні. Сага, яка тягнулася більше семи років, добігла свого кінця.

Тоді росіянка заявила, що вона стала жертвою сексуального насилля в автомобілі Porsche Cayenne біля нічного клубу в Іспанії. Футболіст начебто виштовхнув після цього її з салону, завдавши ще й травми коліна.

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Щось пішло не за планом

Правоохоронцям знадобилося лише два дні після звернення моделі в поліцію, щоб зупинити розслідування. Вони перевірили камери відеоспостереження, де було видно, що росіянка сама впала біля закладу, внаслідок чого, ймовірно, й отримала пошкодження, у яких звинувачувала Тео Ернандеса.

Також поліціянти вияснили, що Кремльова надіслала футболісту повідомлення приблизно о 6:15 ранку через дві години після ймовірного зґвалтування, у якому неодноразово запитувала його, коли він збирається йти з нею додому.

Суд відхилив її позов про насилля, а поліція почала готувати проти росіянки справу. Її звинуватили у неправдивій заяві про кримінальне правопорушення після її арешту в січні 2020 року за ордером після того, як вона не відповіла на виклик суду.

Важливо. Згодом російська модель зізналася, що хотіла скористатися популярністю гравця, через що написала заяву, а згодом поїхала у лікарню, щоб обстежити свої травми та "підтвердити" зґвалтування.

Врешті-решт, у січні 2025 року ця сага добігла свого кінця, повідомляє 24 канал із посиланням на The Mirror. Представники суду підтвердили, що Луїза Кремльова була засуджена до шести місяців умовного ув'язнення та штрафу в розмірі 1500 фунтів стерлінгів після того, як вона уклала угоду з прокуратурою про визнання вини та зізналася офіційно, що дала неправдиві свідчення.

Зазначається, що росіянку попередили про наслідки повторного злочину. Якщо подібна ситуація ще раз станеться протягом наступних двох років, то їй доведеться відсидіти відповідний термін у в'язниці.