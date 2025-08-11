Українка Софія Гречко зі світовим рекордом здобула золоту медаль на Всесвітні іграх-2025. Наша чемпіонка змусила слухати гімн України представницю країни-агресорки.

Українки створили справжній фурор у плаванні на дистанції 400 метрів з ластами. Софія Гречко та Анна Яковлєва взяли подвійний подіум у цій дисципліні, пише 24 Канал.

Як росіянка слухала гімн України?

Харків'янка Софія Гречко окрім здобуття "золота" ще встановила світовий рекорд. Вона пропливла дистанцію 400 метрів за 3:11,88.

Срібною призеркою змагань стала ще одна українка – Анна Яковлєва, яка відстала від партнерки по команді на 39 сотих секунди.

Наші співвітчизниці залишили з "бронзою" "нейтральну" росіянку Єлизавета Купрессова, яка поступилася переможниці змагань 2,23 секунди.

На церемонії нагородження представниця країни-агресорки з кам'яним виразом обличчя слухала гімн України.

Відео з церемонії нагородження на Всесвітніх іграх-2025

Зазначимо, що Софія Гречко стала дворазовою чемпіонкою Всесвітніх ігор. На рахунку нашої плавчині "золото" на дистанції 200 метрів.

Після п'ятого змагального дня Україна займає четверте місце у медальному заліку Всесвітніх ігор-2025. На рахунку наших спортсменів 23 нагороди: 8 золотих, 9 срібних, 6 бронзових.

