Ганебне рішення: російським паралімпійцям дозволили виступати під державним прапором
- Міжнародний паралімпійський комітет відновив права Росії, дозволивши паралімпійцям змагатися під національними символами.
- Міжнародний олімпійський комітет залишив обмежений допуск росіян до зимової Олімпіади-2026 без державної символіки.
Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) повністю відновив права Росії в організації. Відтепер представники країни-терористки зможуть змагатися під своїми національними символами.
У суботу, 27 вересня, у Сеулі відбулася Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету. На засіданні проголосували за повне відновлення членства Паралімпійського комітету Росії, пише 24 Канал з посиланням на сайт МПК.
Як Росію повернули в паралімпійський спорт?
Голосування стосовно Росії відбувалося у два етапи. Спочатку члени Міжнародного паралімпійського комітету не підтримали пропозицію про повне усунення Росії: 55 – за, 11 – утрималися, а проголосували 111.
У другому турі на голосування було поставлене питання про скасування часткового усунення Росії: 91 делегат підтримав таку пропозицію, 77 проголосували проти, а 8 – утрималися.
Згідно з регламентом, за підтримання пропозиції потрібно набрати 50% плюс один голос від усіх поданих голосів.
Це рішення означає, що найближчим часом російським паралімпійцям дозволять виступати в міжнародних змаганням зі своєю державною символікою – гімном та прапором. Таке ж рішення було ухвалене стосовно паралімпійців Білорусі. Тепер представники країни-терористки та її союзника візьмуть участь у Паралімпійських іграх-2026.
Усі російські паралімпійці мають змагатися під прапором своєї країни та, стоячи на верхньому щаблі п'єдесталу пошани, слухати гімн Російської Федерації,
– йдеться у повідомленні Паралімпійського комітету Росії.
Нагадаємо, що членські права Росії та Білорусі у Міжнародному паралімпійському комітеті були призупинені у 2022 році через порушення членських зобов'язань.
З того часу Росії не зупинила війну проти України, а продовжує агресію. Країна-терорист використовує спортивні змагання, в тому числі паралімпійців, як пропагандистський майданчик.
Символи війни на змаганнях російських паралімпійців / фото ПКР
Яке рішення ухвалив МОК щодо участі росіян у зимовій Олімпіаді-2026?
- Міжнародний олімпійський комітет залишив у силі попереднє рішення про обмежений допуск росіян до змагань. Вони матимуть змогу змагатися на Олімпіаді-2026 в "нейтральному" статусі без державної символіки.
- Президент України Володимир Зеленський закликав президентку МОК Кірсті Ковентрі не повертати росіян до олімпійських змагань.
- Зимова Олімпіада-2026 в Італії триватиме з 6 по 22 лютого. Натомість Паралімпійські ігри в італійських містах Мілані та Кортіні-д'Ампеццо відбудуться із 6 по 15 березня 2026 року.
