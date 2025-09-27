Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) повністю відновив права Росії в організації. Відтепер представники країни-терористки зможуть змагатися під своїми національними символами.

У суботу, 27 вересня, у Сеулі відбулася Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету. На засіданні проголосували за повне відновлення членства Паралімпійського комітету Росії, пише 24 Канал з посиланням на сайт МПК.

Як Росію повернули в паралімпійський спорт?

Голосування стосовно Росії відбувалося у два етапи. Спочатку члени Міжнародного паралімпійського комітету не підтримали пропозицію про повне усунення Росії: 55 – за, 11 – утрималися, а проголосували 111.

У другому турі на голосування було поставлене питання про скасування часткового усунення Росії: 91 делегат підтримав таку пропозицію, 77 проголосували проти, а 8 – утрималися.

Згідно з регламентом, за підтримання пропозиції потрібно набрати 50% плюс один голос від усіх поданих голосів.

Це рішення означає, що найближчим часом російським паралімпійцям дозволять виступати в міжнародних змаганням зі своєю державною символікою – гімном та прапором. Таке ж рішення було ухвалене стосовно паралімпійців Білорусі. Тепер представники країни-терористки та її союзника візьмуть участь у Паралімпійських іграх-2026.

Усі російські паралімпійці мають змагатися під прапором своєї країни та, стоячи на верхньому щаблі п'єдесталу пошани, слухати гімн Російської Федерації,

– йдеться у повідомленні Паралімпійського комітету Росії.

Нагадаємо, що членські права Росії та Білорусі у Міжнародному паралімпійському комітеті були призупинені у 2022 році через порушення членських зобов'язань.

З того часу Росії не зупинила війну проти України, а продовжує агресію. Країна-терорист використовує спортивні змагання, в тому числі паралімпійців, як пропагандистський майданчик.

Символи війни на змаганнях російських паралімпійців / фото ПКР

