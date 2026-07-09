Москва погрожує Європі, якщо російських спортсменів не допустять до турнірів

Міністр спорту Росії та очільник російського Олімпійського комітету Михайло Дегтярьов виступив із різкою критикою на адресу європейських представників Міжнародного олімпійського комітету. Також він заявив про намір подати судові позови проти низки міжнародних спортивних федерацій.

Заяву російського посадовця поширили пропагандистські медіа після рішення МОК відновити членство Олімпійського комітету Росії. Крім того, комітет рекомендував скасувати обмеження на участь російських спортсменів.

Яку заяву зробив Дегтьяров?

Дегтярьов висловив "жаль і роздратування" щодо позиції європейських представників, звинувативши їх у "відірваності від реальності" та назвавши "маргіналами міжнародного спортивного руху". Він також заявив, що Росія змусить незгодні федерації допускати своїх атлетів через Спортивний арбітражний суд (CAS), куди вже звернулася Всеросійська федерація легкої атлетики.

Крім того, очільник російського спорту вдався до прямих погроз країнам, які виступають проти повернення Росії на світову арену, зокрема Естонії, Польщі та Німеччині. За словами Дегтярьова, Росія разом із нібито "всіма розсудливими країнами" працює над тим, щоб позбавити ці європейські держави права проводити міжнародні турніри. Він стверджує, що Естонія вже втратила два чемпіонати, а на Німеччину та Польщу невдовзі "чекають сюрпризи".

Нагадаємо, що остаточне рішення щодо допуску спортсменів МОК передав окремим міжнародним спортивним федераціям. Питання використання російської символіки, прапора та гімну, під час Олімпійських ігор планують розглянути пізніше. Водночас ФІФА та УЄФА залишили чинним повне відсторонення російських національних команд і клубів від усіх міжнародних турнірів. Найближчим часом ці організації не мають наміру повертати країну-агресора до участі у великому футболі.