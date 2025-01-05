Російського боксера зі спецпідрозділу "Ахмат" ліквідували воїни ЗСУ

На війні в Україні загинув ще один "нейтральний" російський спортсмен. Кандидат у майстери спорту з боксу Владіслав Юркевіч підписав контракт з окупаційною армією та був успішно ліквідований.

Російському боксеру Владіславу Юркевичу було 22 роки. Воїни Збройних сил України ліквідували загарбника 4 грудня 2024 року, пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Base of Ukrainian sport.

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Що відомо про "нейтрального" боксера

Владіслав Юркевич займався боксом у клубі "Боєць" з 12 років. Він входив до вісімки кращих боксерів Сибіру.

Юркевич був переможцем першості Іркутської області серед юнаків, регіональної першості Російського студентського спортивного союзу. На його рахунку "срібло" першості Росії та першості Іркутської області серед юніорів.

Також ліквідований "нейтральний" атлет був кандидатом у майстри спорту. Однак Юркевич вирішив покинути заняття боксом та підписав контракт з російською загарбницькою армією.

За інформацією російських ЗМІ, окупант служив у спецпідрозділі "Ахмат", який підпорядковується самопроголошеному лідеру Чечні Рамзану Кадирову.

На початку грудня українські воїни ліквідували Юркевича на курському напрямку. Боксера нокаутували за допомогою дрона-камікадзе.