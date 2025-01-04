Сьогодні, 4 січня, стало відомо, що Сили оборони ліквідували чергового окупанта. Українські воїни відправили на концерт до Кобзона російського тренера Владіміра Фьодорова, повідомляє 24 канал з посилання на росЗМІ.

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Хто такий Владімір Фьодоров

Владімір Фьодоров до того, як поїхати на війну та вбивати український народ, тренував футбольний клуб Факел з Ленінградської області.

Фьодоров раніше виступав за Факел. З 2016 року він почав працювати на посаді головного тренера команди.

У знищеного окупанта залишились дружина та діти. Поховали його у місті Котове, що у розташоване у Волгоградській області.