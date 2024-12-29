У вересні цього року ексфутболіст збірної Росії Алєксєй Бугаєв отримав вирок за збут наркотиків. 43-річного колишнього спортсмена засудили до 9,5 року колонії суворого режиму, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Безславний кінець футболіста збірної Росії

Замість тюрми Бугаєв підписав контракт з російською армією та вирушив вбивати українців. Через кілька місяців ексгравець збірної Росії отримав від воїнів ЗСУ 200-й номер та безплатний квиток до Кобзона.

Смерть ексзірки російського футболу підтвердив його батько Іван Бугаєв. Подробиці його загибелі він не повідомив.

Зазначимо, що Алєксєй Бугаєв був вихованцем футбольної школи московського Торпедо. Під час ігрової кар'єри виступав за команди Том, Локомотив (виграв Суперкубок Росії), Хімки, Краснодар.

У 2004 році вперше отримав виклик до збірної Росії, у складі якої зіграв сім матчів. Бугаєв брав участь у чемпіонаті Європи-2004. На турнірі він зіграв у матчах проти Португалії (0:2) та Греції (2:1).

Після завершення кар'єри у 2010 році мав великі проблеми з алкоголем. Зайнявся збутом макулатури та накопичив великі борги. Через певний час став наркокур'єром, за що отримав тюремний термін.