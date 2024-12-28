З початком повномасштабної війни в Україні світ футболу масово відсторонився від росіян. Клуби з країни-агресорки не допускають в єврокубки, а місцева збірна дискваліфікована від участі на Євро або чемпіонаті світу, повідомляє 24 Канал.

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Втім Російський футбольний союз активно шукає можливості проводити хоча б спаринги із більш-менш пристойними суперниками. Поки що з європейських команд на благання росіян відгукувались Білорусь та Сербія.

На днях же міністр спорту Росії Міхаіл Дєгтярьов заявив, що РФС веде перемовини про товариський матч зі збірною Туреччини. Втім яцюю інформацію спростував турецький матч-агент ФІФА Реджеп Ясакан в інтерв'ю пропагандистським росЗМІ.

Технічно найближчим часом немає можливості організувати матч збірних Росії та Туреччини. Це неможливо у нинішній ситуації. У липні Туреччина матиме два товариські матчі, суперники поки невідомі. Але це точно не Росія,

– заявив Ясакан.

Починаючи з 2022 року, збірна Росії провела 16 товариських матчів проти 15-ти збірних. На пропозицію зіграти проти країни-терористки відгукнулись такі команди:

Киргизстан

Таджикистан

Узбекистан

Іран

Ірак

Єгипет U-23

Катар

Камерун

Кенія

Куба

Сербія

Білорусь

В'єтнам

Бруней

Сирія

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Нагадаємо, що збірна Туреччини посідає 28 місце у рейтингу ФІФА. У відборі на ЧС-2026 "місячні" гратимуть проти Грузії, Болгарії, а також переможця пари Іспанія – Нідерланди.