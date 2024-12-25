Через санкції росіяни не можуть брати участь в офіційних матчах. Представники ворожої країни проводили спаринги з Брунеєм, Сирією та іншими низькорейтинговими "братами".

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Росіяни хочуть грати зі збірними з Європи

Збірна Росії має бажання провести спаринги з національними командами з Європи, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

Раніше, чимала кількість європейських збірних відмовлялись від товариських матчів зі збірною ворожої країни. Однак, у 2024 році Білоруси та Серби змилостивились над "братами" та зіграли з ними.

Олександр Дюков, президент Російського футбольного союзу, що національна команда ворожої країни планує зіграти проти європейських збірних у березні та червні 2025 року.

Нагадаємо, що ФІФА вирішила не допустити збірну Росії до участі у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року в США, Мексиці та Канаді.