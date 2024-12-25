У Дніпрі під час обстрілу пролунало близько десяти вибухів. Після атаки на Різдво в окремих районах міста зникла електрика, тепло та з'явилися проблеми з водопостачанням, пише 24 Канал.

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Наслідки руйнувань на базі Дніпра-1

Внаслідок ракетного удару постраждала спортивна інфраструктура міста. За інформацією видання Sport-express.ua, була пошкоджена футбольна база Дніпра-1.

Від вибухів обидва корпуси бази залишилися без вікон. Суттєво постраждав фасад головної будівлі.

Вибиті вікна на базі Дніпра-1 / фото Sport-express.ua

Також постраждало тренувальне поле та інші об'єкти на території футбольної бази Дніпра-1. На щастя, обійшлося без потерпілих.

Ушкодження на території бази Дніпра-1 / фото Sport-express.ua

Нагадаємо, що у квітні 2024 року база Дніпра-1 зазнала суттєвих ушкоджень внаслідок атаки російськими "шахедами". Тоді на території комплексу суттєво постраждав критий манеж, майданчики зі штучним покриттям, офісні та технічні приміщення.

Зазначимо, що через фінансові труднощі футбольна команда Дніпра-1 знялася з розіграшу чемпіонату України. Проте керівництво клубу сподівається у майбутньому відновити виступи у національній першості.