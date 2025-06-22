Росіянку на турнірі UFC в Баку зустріли гаслом "Слава Україні": вогняне відео

У столиці Азербайджану Баку відбувся турнір ММА в рамках промоушена UFC. В одному з поєдинків взяла участь російська бійчиня Іріна Алєксєєва.

Представниця країни-агресорки Іріна Алєксєєва була фавориткою бою проти польки Клаудії Сигули. Під час виходу в октагон пихату росіянку епічно потролили, пише 24 Канал.

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"Теплий" прийом росіянки в Баку

Для свого ефектного перформансу Алєксєєва одягнула російський прапор на плечі. Коли вона пацанською ходою крокувала повз натовп вболівальників, хтось простягнув їй руку та вигукнув "Слава Україні".

Росіянка косо подивилася та швидко прибрала свою руку.

Відео, як росіянку зустріли гаслом "Слава Україні"

Зазначимо, що патріотичне гасло українців магічним чином подіяло на росіянку. Попри статус беззаперечної фаворитки, Алєксєєва поступилася Сигулі одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, що керівництво UFC дозволяє російським бійцям брати участь в турнірах та використовувати свою символіку.

Раніше повідомлялося, як вболівальники освистали російську бійчиню ММА на турнірі UFC у США.