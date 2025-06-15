Наприкінці першого раунду Крейґ, опинившись на настилі, виконав заборонений удар ногою, перебуваючи в горизонтальному положенні. У відповідь Беллато продемонстрував, що не може продовжувати поєдинок, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Чемпіон UFC з Грузії відшмагав кропивою модель Playboy: кумедне відео

Клоунада у виконанні бійця UFC

Спочатку боєць емоційно звернувся до рефері, а згодом раптово "знепритомнів". Цього йому виявилося недостатньо та він почав поводитися неприродно.

Відео симуляції нокауту

У соціальних мережах скандальний епізод викликав хвилю критики. Під відео, яке зібрало 10 мільйонів переглядів, користувачі залишають гнівні коментарі.

Вони вимагають від керівництва UFC негайно розірвати контракт із Беллато. Ще більше підлило масла у вогонь відео зі сповільненим повтором. На ньому чітко видно, що Крейґ не влучив у голову суперника.

Відео зі сповільненим повтором забороненого удару

У підсумку поєдинок офіційно визнали таким, що не відбувся.

"Це найдикіша симуляція в історії ММА", – прокоментував подію боєць UFC Джастін Гейджі.

Раніше ми розповідали, як грузинська зірка UFC Мераб Двалішвілі переміг американського бійця задушливим прийомом.