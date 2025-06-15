В конце первого раунда Крейг, оказавшись на настиле, выполнил запрещенный удар ногой, находясь в горизонтальном положении. В ответ Беллато продемонстрировал, что не может продолжать поединок, сообщает 24 Канал.

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Клоунада в исполнении бойца UFC

Сначала боец эмоционально обратился к рефери, а затем внезапно "потерял сознание". Этого ему оказалось недостаточно и он начал вести себя неестественно.

Видео симуляции нокаута

В социальных сетях скандальный эпизод вызвал волну критики. Под видео, которое собрало 10 миллионов просмотров, пользователи оставляют гневные комментарии.

Они требуют от руководства UFC немедленно разорвать контракт с Беллато. Еще больше подлило масла в огонь видео с замедленным повтором. На нем четко видно, что Крейг не попал в голову соперника.

Видео с замедленным повтором запрещенного удара

В итоге поединок официально признали таким, что не состоялся.

"Это самая дикая симуляция в истории ММА", – прокомментировал событие боец UFC Джастин Гейджи.

Ранее мы рассказывали, как грузинская звезда UFC Мераб Двалишвили победил американского бойца удушающим приемом.