В конце первого раунда Крейг, оказавшись на настиле, выполнил запрещенный удар ногой, находясь в горизонтальном положении. В ответ Беллато продемонстрировал, что не может продолжать поединок, сообщает 24 Канал.
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Клоунада в исполнении бойца UFC
Сначала боец эмоционально обратился к рефери, а затем внезапно "потерял сознание". Этого ему оказалось недостаточно и он начал вести себя неестественно.
Видео симуляции нокаута
В социальных сетях скандальный эпизод вызвал волну критики. Под видео, которое собрало 10 миллионов просмотров, пользователи оставляют гневные комментарии.
Они требуют от руководства UFC немедленно разорвать контракт с Беллато. Еще больше подлило масла в огонь видео с замедленным повтором. На нем четко видно, что Крейг не попал в голову соперника.
Видео с замедленным повтором запрещенного удара
В итоге поединок официально признали таким, что не состоялся.
"Это самая дикая симуляция в истории ММА", – прокомментировал событие боец UFC Джастин Гейджи.
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