Особисті кольорові вподобання футболістів часто змушені поступатися місцем контрактним зобов'язанням. А виробники цього літа продемонстрували дивовижну єдність у дизайні, пояснює 24 Канал.

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Чому майже всі бутси на Мундіалі – рожеві?

Якщо одягати гравців національних збірних – це справа технічного партнера, то бутси гравці обирають самостійно, виходячи з власних вподобань. Але це більше стосується розміру, форми і шипів, а от колір і дизайн здебільшого залишаються на розсуд виробника.

Справа в особистих контрактах, які розробники спортвиного екіпірування підписують з футболістами. У більшості з них зазначено, що гравець має рекламувати ту модель бутсів, яку йому безкоштовно надасть компанія.

Цьогоріч усі найбільші бренди чомусь одностайно вирішили, що головний колір літа – рожевий. Це пояснюється помітністю таких бутсів на будь-якому газоні: яскравий дизайн одразу кидається у вічі, вболівальники на стадіоні і біля телевізора звертають на це увагу, продажі зростають.

Також важливу роль у виборі кольору зіграв той факт, що жодна збірна на Мундіалі не грає у рожевій формі. Контраст теж добре працює на помітність і просування товару.

Зрештою були проведені психологічні дослідження, які показали, що футболісти впевненіше себе почувають, коли їхнє ігрове взуття має якскраві барви. А вболівальники теж охоче купують бутси теплих насичених кольорів, бо не відчувають, що вони – "тільки для профі".

Чи є на Мундіалі винятки з "рожевої манії"?

Звичайно, не всі 100% футболістів грають на чемпіонаті світу лише у рожевому взутті. Двоє помітних винятків – це Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.

Аргентинець свій хет-трик у ворота Алжиру зробив у біло-синіх бутсах, які личили до форми південноамериканської команди. А португалець грає у повністю золотому взутті, яке йому спеціально підготував його бренд-партнер.