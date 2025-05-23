Визначився розклад матчів плей-оф за право грати в УПЛ: дати поєдинків

У чемпіонаті України з футболу визначилися дві команди, що зіграють перехідні матчі з представниками Першої ліги. Поєдинки за право представляти елітний дивізіон у новому сезоні відбудуться наступного тижня.

У п'ятницю, 23 травня, у Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування матчів плей-оф за право участі в УПЛ у сезоні-2025/26. Офіційну церемонію провели спортивний директор УПЛ Максим Степаненко та спортивний директор ПФЛ Сергій Анненко, пише 24 Канал з посиланням на сайт Української Прем'єр-ліги.

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Результати жеребкування перехідних матчів

За підсумком матчів 30-го туру визначилися дві команди УПЛ, які зіграють у перехідних матчах. Це Ворскла та Лівий Берег, які посіли 13 та 14 місце в турнірній таблиці.

Від Першої ліги у плей-оф зіграють колективи, що завершать чемпіонат на третій та четвертій сходинках. Остаточний склад учасників визначиться 24 травня, коли відбудуться поєдинки 8-го туру в чемпіонській групі.

Згідно з регламентом команди зіграють по два матчі плей-оф за право участі в наступному сезоні УПЛ. Перші поєдинки відбудуться 29 травня, а матчі-відповіді – 1 червня.

Дати матчів плей-оф

29 червня (четвер). 4 команда Першої ліги – Ворскла

29 червня (четвер). Лівий Берег – 3 команда Першої ліги

1 червня (неділя). Ворскла – 4 команда Першої ліги

1 червня (неділя). 3 команда Першої ліги – Лівий Берег

Нагадаємо, що у Першій лізі достроково визначився чемпіон – команда Епіцентр з Кам'янець-Подільського. Вони автоматично заробили путівку в УПЛ.

На другому місці йде Полтава, яка випереджає суперників на три бали. У разі поразки у 8 турі команда опуститься на третю сходинку. Також претендують на вихід в УПЛ Кудрівка (3 місце, 35 очок), Металіст 1925 (4 місце, 35 очок) та Агробізнес (5 місце, 32 бали).