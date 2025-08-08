Змагання в Цинциннаті зібрало найкращих тенісисток світу. Інтерес України у турнірі буде чималим, адже серед учасників будуть чотири наші представниці.

В жіночому тенісі продовжується серія північноамериканських турнірів. Після завершення змагання в Монреалі топові тенісистки відправились на турніру категорії WTA1000 в Цинциннаті, повідомляє 24 Канал.

З ким гратимуть українки?

В основну сітку турніру потрапили 96 спортсменок, серед яких знайшлось місце для чотирьох українок. Трьом з них пощастило стартувати одразу з другого раунду завдяки високому рейтингу.

З першого ж кола в боротьбу вступить лише Юлія Стародубцева. Уродженка Каховки отримала в суперниці 29-річну Леолію Жанжан. Француженка посідає 95 місце у світовому рейтингу.

В разі перемоги Юлія вийде у друге коло на восьму ракетку світу Аманду Анісімову (США). Серед українок, які стартують з 1/32 фіналу, лише Марта Костюк уже знає опонентку.

Киянка стартує на змаганні з матчу проти німкені Татьяни Марії (WTA №41). А ось Даяна Ястремська та Еліна Світоліна чекають на переможниць пар у першому раунді.

Даяна зіграє проти Енн Лі (США) або ж Вікторії Томової (Болгарія). В разі успіху на цій стадії далі на Ястремську, ймовірно чекатиме Коко Гауфф, яка йде другою в рейтингу WTA.

У свою чергу на Еліну Світоліну в другому колі потрапить американка Аліша Паркс чи Барбора Крейчикова з Чехії. Цікаво, що в разі переможного старту одеситка може вийти на Наомі Осаку.

Саме японці Еліна нещодавно поступилась у чвертьфіналі турніру в Монреалі. Зазначимо, що минулого року як Світоліна, так і Костюк дійшли на змаганні у Цинциннаті до 1/8 фіналу.