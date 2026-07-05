Полуфиналисты будут определены с 9 по 12 июля. Матчи по киевскому времени начнутся в 23:00, в 22:00, в полночь и аж в 4 утра, пишет 24 Канал.

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Как завершились матчи 1/8 финала Мундиаля?

Канада – Марокко 0:3

Голы: Унахи, 50, 82, Рахими, 90+8

Стартовала стадия 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в которой определяются участники четвертьфинала. Первым поединком этого этапа стало противостояние Канады и Марокко, после которого стал известен первый четвертьфиналист турнира.

Сборная Марокко уверенно обыграла Канаду со счетом 0:3 и пробилась в следующий раунд. После безголевого первого тайма марокканцы открыли счет на 50-й минуте. На 82-й минуте Аззедин Унахи оформил дубль, а в компенсированное время, на 90+8-й минуте, окончательный счет установил Суфьян Рахими.

Таким образом, Марокко стало первой командой, которая обеспечила себе место в четвертьфинале чемпионата мира-2026. Для Канады, одного из соорганизаторов Мундиаля, домашний турнир завершился уже на стадии 1/8 финала.

Обзор матча Канада – Марокко: смотрите видео от МЕГОГО

Расписание матчей 1/4 финала

9 июля. 23:00. Бостон. Марокко

10 июля. 22:00. Лос-Анджелес.

12 июля. 00:00. Майами.

12 июля. 04:00. Канзас-Сити.