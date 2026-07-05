Півфіналісти визначатимуться з 9 до 12 липня. Матчі за київським часом починатимуться о 23:00, о 22:00, опівночі та аж о 4 ранку, пише 24 Канал.

Дивіться також Чемпіонат світу з футболу 2026: результати всіх матчів

Як завершилися матчі 1/8 фіналу Мундіалю?

Канада – Марокко 0:3

Голи: Унахі, 50, 82, Рахімі, 90+8

Стартувала стадія 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 року, в якій визначаються учасники чвертьфіналу. Першим поєдинком цього етапу стало протистояння Канади та Марокко, після якого став відомий перший чвертьфіналіст турніру.

Збірна Марокко впевнено переграла Канаду з рахунком 0:3 та пробилася до наступного раунду. Після безгольового першого тайму марокканці відкрили рахунок на 50-й хвилині. На 82-й хвилині Аззедін Унахі оформив дубль, а в компенсований час, на 90+8-й хвилині, остаточний рахунок встановив Суф'ян Рахімі.

Таким чином, Марокко стало першою командою, яка забезпечила собі місце у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026. Для Канади, одного зі співорганізаторів Мундіалю, домашній турнір завершився вже на стадії 1/8 фіналу.

Огляд матчу Канада – Марокко: дивіться відео від МЕГОГО

Розклад матчів 1/4 фіналу

9 липня. 23:00. Бостон. Марокко

10 липня. 22:00. Лос-Анджелес.

12 липня. 00:00. Маямі.

12 липня. 04:00. Канзас-Сіті.