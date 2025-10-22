Организаторы Ironman выложили видео исторического финиша 80-летней Натали Грабоу на своей странице в инстаграме. На финишной прямой американка не удержалась на ногах и упала, но нашла в себе последние остатки силы, поднялась и финишировала, информирует 24 Канал.

Как 80-летняя женщина переписала историю Ironman?

Женщина в своем преклонном возрасте преодолела дистанцию в виде 3,8 километра плавания, 180 километров на велосипеде и 42,2 километра бега. Общее время американки составило 16 часов 45 минут и 26 секунд. Грабоу утерла нос многим более молодым людям.

Финиш 80-летней американки местная публика встретила бурными аплодисментами. Пересекая финишную линию Грабоу показала лайк, успокоив, что с ней все хорошо.

Натали Грабоу стала самой старшей женщиной, которая смогла до конца одолеть всю дистанцию легендарных соревнований.

Видео финиша 80-летней Грабоу

В интервью для NPR Натали Грабоу не скрывала своих эмоций радости и благодарности, что в ее солидном возрасте она все еще может участвовать в соревнованиях по триатлону. По словам женщины, этот вид спорта позволяет ей чувствовать себя сильной как морально, так и физически, и удовлетворяет ее соревновательных дух.

Что известно о Натали Грабоу?

В прошлом женщина работала инженером-программистом.

Уже не один десяток занимается бегом.

Из-за проблем со здоровьем и травмами Грабоу решила заняться и другими видами спорта.

