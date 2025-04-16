Выпал с 11-го этажа: в Китае трагически погиб лучший бомбардир турецкой Суперлиги
- Габонский форвард Аарон Бупендза погиб, выпав с 11-го этажа в Китае; полиция рассматривает версии самоубийства, случайного падения и убийства.
- Во время инцидента в квартире находился брат погибшего, с которым произошла ссора; полиция планирует допросить его и взять под стражу на период расследования.
Габонский форвард Аарон Бупендза трагически погиб при загадочных обстоятельствах. Полиция Китая рассматривает несколько версий подозрительного инцидента.
В среду, 16 апреля, стало известно о неожиданной смерти игрока сборной Габона Аарона Бупендзы. 28-летний футболист выпал с 11-го этажа жилого дома в Китае, пишет 24 Канал со ссылкой на издание Türkiye Today.
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Умер габонский форвард, за которым следило Динамо
Китайская полиция начала расследование этого подозрительного дела. Следователи рассматривают три основные версии: самоубийство, случайное падение и убийство.
Известно, что во время инцидента в квартире находился брат погибшего футболиста. Между ними произошла ссора, которая могла привести к потасовке. Ожидается, что полиция проведет допрос брата Бупендзы и возьмет его под стражу на период расследования.
Бупендза пропустил последнюю тренировку китайской команды Чжэцзян Гринтаун, к которой присоединился в конце января 2025 года. Представители клуба длительное время не могли с ним связаться до получения известия о смерти.
Что известно о Бупендзе
- Аарон Бупендза начал игровую карьеру в габонском клубе Мунана. В возрасте 20 лет переехал во Францию, где играл за дубль Бордо.
- Во время карьеры нападающий защищал цвета ряда французских клубов, турецкий Хатайспор, саудовский Аль-Шабаб, катарский Аль-Араби, американский Цинциннати и румынский Рапид.
- В сезоне 2021/22 в составе Хатайспора стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги. Тогда нападающий забил 22 гола. В этот период за футболистом следило киевское Динамо и хотело его подписать.
- На пике карьеры его трансферная стоимость составляла 8,5 миллиона евро.
- За сборную Габона Бупендза забил восемь мячей в 34 поединках.