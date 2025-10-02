Абердин – Шахтер: сенсационный прогноз от украинского легионера из Шотландии
- Евгений Кучеренко считает, что Абердин будет иметь преимущество в матче против Шахтера благодаря домашней поддержке.
- Он назвал шотландский клуб фаворитом матча и спрогнозировал счет встречи.
В четверг, 2 октября, донецкий Шахтер начнет свой путь в Лиге конференций. Соперником "горняков" станет шотландский Абердин.
Эта игра будет выездной для донетчан и состоится на "Питтодри Стэдиум". Своим мнением относительно предстоящего противостояния поделился украинский голкипер Евгений Кучеренко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.
Читайте также Экс-игрок сборной Украины сделал смелый прогноз на матч Динамо – Кристал Пелес
Какой прогноз Кучеренка на матч Абердин – Шахтер?
Большинство экспертов в этом матче считают явным фаворитом Шахтер. Однако вратарь шотландского Данди Юнайтед не согласен с таким мнением и заявил, что "горнякам" будет очень непросто.
Он некоторое предпочтение отдает хозяевам предстоящего матча. Евгений объяснил свою позицию и сделал прогноз на игру.
"Я начал бы с того, что Абердин – хорошая команда. У клуба все хорошо с финансированием, летом они сделали несколько хороших трансферов и, несмотря на результаты в чемпионате, все же считаю, что фаворитом является шотландская команда.
Они будут играть дома. У них будет отличная поддержка, их преданные фаны. Стадион, уверен, будет полным. Домашняя атмосфера должна им помочь. На глазах своих болельщиков Абердин будет играть самоотверженно. Хотя и считаю фаворитами шотландцев, но, думаю будет результативная ничья 2:2", – сказал Кучеренко.
К слову. Матч Абердин – Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени. Он будет доступен для просмотра на сервисах Megogo, в частности, и в свободном доступе.
Отметим, что накануне состоялась традиционная предматчевая пресс-конференция с участием главных тренеров команд. На ней, в частности, Арда Туран рассказал, что в матче с Абердином не сможет рассчитывать на четырех игроков – Невертона, Эгиналду, Лассину Траоре и Алиссона, информирует официальный сайт Шахтера.
Что известно о последних выступлениях Абердина?
- В еврокубки квалифицировались благодаря победе в Кубке Шотландии, где в финале одолели Селтик.
- В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы уступили бухарестскому Стяуа, поэтому оказались в основном этапе Лиги конференций.
- Ужасно начали чемпионат Шотландии и сейчас занимают последнюю строчку в турнирной таблице, набрав лишь одно очко в шести матчах, не забив при этом ни одного гола.