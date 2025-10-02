У четвер, 2 жовтня, донецький Шахтар розпочне свій шлях у Лізі конференцій. Суперником "гірників" стане шотландський Абердін.

Ця гра буде виїзною для донеччан і відбудеться на "Піттодрі Стедіум". Своєю думкою щодо майбутнього протистояння поділився український голкіпер Євгеній Кучеренко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український футбол.

Який прогноз Кучеренка на матч Абердін – Шахтар?

Більшість експертів у цьому матчі вважають явним фаворитом Шахтар. Проте воротар шотландського Данді Юнайтед не погоджується з такою думкою та заявив, що "гірникам" буде дуже непросто.

Він деяку перевагу віддає господарям майбутнього матчу. Євгеній пояснив свою позицію та зробив прогноз на гру.

"Я розпочав би з того, що Абердін – хороша команда. У клубу все добре з фінансування, влітку вони зробили кілька хороших трансферів і, не дивлячись на результати у чемпіонаті, все ж вважаю, що фаворитом є шотландська команда.

Вони гратимуть вдома. У них буде відмінна підтримка, їх віддані фани. Стадіон, певен, буде повним. Домашня атмосфера має їм допомогти. На очах своїх вболівальників Абердін буде грати самовіддано. Хоч і вважаю фаворитами шотландців, але, думаю буде результативна нічия 2:2", – сказав Кучеренко.

До слова. Матч Абердін – Шахтар розпочнеться о 22:00 за київським часом. Він буде доступний для перегляду на сервісах Megogo, зокрема, й у вільному доступі.

Зазначимо, що напередодні відбулася традиційна передматчева пресконференція за участі головних тренерів команд. На ній, зокрема, Арда Туран розповів, що в матчі з Абердіном не зможе розраховувати на чотирьох гравців – Невертона, Егіналду, Лассіну Траоре й Аліссона, інформує офіційний сайт Шахтаря.

Що відомо про останні виступи Абердіна?