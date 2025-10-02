Кияни прийматимуть представника АПЛ на умовно домашньому полі в Любліні. Своєю думкою щодо майбутнього протистояння поділився Олександр Призетко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Динамо – Крістал Пелес: який прогноз зробив Призетко?

Колишній футболіст Динамо та збірної України позитивно налаштований щодо перспектив "біло-синіх" у цьому поєдинку. Він вважає, що "орли" можуть застосувати ротацію й кияни мають шанси зачепитися за очки з одним із головних фаворитів турніру.

Якщо у Крістал Пелес на першому місці Прем'єр-ліга, то тренер напевно дасть можливість проявити себе тим футболістам, хто має менше ігрової практики. В Динамо є перспективи в цьому матчі, як і в будь-якої команди в будь-якому поєдинку, навіть перебуваючи не в найкращому психологічному стані. У матчі з Крістал Пелес я чомусь схиляюся до результативної нічиєї. Рахунок? Давайте поставимо – 1:1,

– сказав фахівець.

Зазначимо, що це буде перше очне протистояння між командами. Загалом, за даними УЄФА, Динамо 30 разів грало з англійськими клубами. У цих матчах кияни здобули 5 перемог, 9 разів зіграли внічию та зазнали 16 поразок.

Нагадаємо, що також у Лізі конференцій гратиме донецький Шахтар. "Гірники" розпочнуть свій шлях у турнірі поєдинком на виїзді проти шотландського Абердіна.

Що відомо про матч Динамо – Крістал Пелес?