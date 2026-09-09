Где смотреть Абсолютный чемпионат мира, на котором выступят Магучих и Левченко

В столице Венгрии с 11 по – 13 сентября пройдет Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике. Украина будет представлена на этом турнире.

Официальным вещателем Абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике в Украине станет "Суспильне Спорт". Прямые эфиры будут доступны на региональных телеканалах "Суспильного" и цифровых платформах вещателя, сообщает 24 Канал.

Когда смотреть выступления украинцев на чемпионате мира

В соревнованиях примут участие пять представителей Украины: три спортсменки в прыжках в высоту среди женщин: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко, а также Олег Дорощук в прыжках в высоту среди мужчин и Михаил Кохан в метании молота.

Расписание выступлений украинцев

11 сентября, сессия: 19:00 – 22:00

19:13 – прыжки в высоту, женщины (финал). Участницы: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко

19:23 – метание молота, мужчины (финал). Участник: Михаил Кохан

13 сентября, сессия: 18:00 – 21:00

19:04 – прыжки в высоту, мужчины (финал). Участник: Олег Дорощук

Точное расписание трансляций на платформах "Суспильне Спорт" будет опубликовано ближе к началу соревнований.

Что известно о новом турнире

Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике – это новый турнир, который планируется проводить раз в два года. Общий призовой фонд турнира составляет 10 миллионов долларов.

По сравнению с классическим ЧМ, в этом турнире примет участие ограниченное количество легкоатлетов – не более 8 для небеговых дисциплин и 16 для беговых.

На Абсолютном ЧМ-2026 не будет традиционных церемоний награждения и медалей для призеров турнира. Вместо этого победители соревнований получат специальный трофей, разработанный для турнира, а также символические браслеты для всех участников.