Абу Юсупова, известного под прозвищем Волк, убили на одной из крупнейших железнодорожных станций Гезундбруннен. В результате конфликта один из нападавших ударил спортсмена ножом в шею, пишет 24 канал со ссылкой на Tagesspiegel.

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Юсупова убили в Германии

Между боксером и группой мужчин афганского происхождения произошел конфликт, который завершился нападением. Один из нападавших нанес боксеру смертельный удар ножом в шею сзади. На место трагедии оперативно прибыли правоохранители и медики, но спасти спортсмена не удалось – он скончался в больнице.

У Абу Юсупова осталась жена и трое малолетних детей.

Убийца и другие участники инцидента остаются на свободе. Расследование продолжается, прокуратура Берлина уже подтвердила факт розыска. Полиция призывает свидетелей предоставить любую информацию, что может помочь в расследовании.

Трагедия вызвала волну сочувствия в боксерском мире. Всемирный боксерский совет опубликовал официальный некролог, в котором назвал Юсупова символом упорства и любви к спорту. Президент WBC Маурисио Сулейман выразил искренние соболезнования семье погибшего и назвал его смерть большой потерей для всего боксерского сообщества.

Отметим, что Юсупов был чемпионом Германии среди юниоров и неоднократно побеждал на региональных турнирах в Гессене.