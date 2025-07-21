"Это лучший поединок": непобедимый чемпион бросил вызов Усику

В субботу, 19 июля, Александр Усик провел бой с Даниэлем Дюбуа. На кону стоял титул абсолютного чемпиона мира.

Украинский боксер одержал победу нокаутом уже в пятом раунде. Это событие прокомментировал временный чемпион мира по версии WBC Агит Кабаел, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Что сказал Кабаел после реванша Усик – Дюбуа?

Немецкий боец отдал должное Александру Усику. По его словам, разницу сделал боксерский интеллект украинца.

Усик – замечательный боксер. Он сделал все идеально и остановил его. Я думал, что в первых трех-четырех раундах Дюбуа будет пытаться давить, но Усик очень умный. Он провел сильную контратаку, и вы видели результат,

– сказал Кабаел.

Также непобедимый боец заявил, что хотел бы разделить ринг с Александром Усиком. Он считает, что может создать проблемы для украинского боксера:

"Я думаю, что да. Знаете, я не люблю болтать глупости, но для фанатов и для всех любителей бокса – это лучший поединок. Два парня, которые никогда не проигрывали. Он номер один в мире, я – номер четыре по версии The Ring. Почему бы и нет? Может, Турки Аль аш-Шейх организует этот бой? Я готов".

Справка Усик и Кабаел ни разу не проигрывали на профессиональном уровне. Они имеют на двоих суммарно 50 побед – 26 у немца и 24 в украинца.

Напомним, что ранее Александру Усику бросил вызов эпатажный Джейк Пол, который осенью 2024 года победил Майка Тайсона.