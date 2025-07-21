Український боксер здобув перемогу нокаутом уже в п'ятому раунді. Цю подію прокоментував тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Агіт Кабаєл, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Що сказав Кабаєл після реваншу Усик – Дюбуа?

Німецький боєць віддав належне Олександру Усику. За його словами, різницю зробив боксерський інтелект українця.

Усик – чудовий боксер. Він зробив усе ідеально і зупинив його. Я думав, що в перших трьох-чотирьох раундах Дюбуа намагатиметься тиснути, але Усик дуже розумний. Він провів сильну контратаку, і ви бачили результат,

– сказав Кабаєл.

Також непереможний боєць заявив, що хотів би розділити ринг з Олександром Усиком. Він вважає, що може створити проблеми для українського боксера:

"Я думаю, що так. Знаєте, я не люблю базікати дурниці, але для фанатів і для всіх любителів боксу – це найкращий поєдинок. Двоє хлопців, які ніколи не програвали. Він номер один у світі, я – номер чотири за версією The Ring. Чому б і ні? Може, Туркі Аль аш-Шейх організує цей бій? я готовий".

Довідка Усик і Кабаєл жодного разу не програвали на професійному рівні. Вони мають на двох сумарно 50 перемог – 26 у німця та 24 в українця.

Нагадаємо, що раніше Олександру Усику кинув виклик епатажний Джейк Пол, який восени 2024 року переміг Майка Тайсона.