Лучшая футболистка мира оказалась в больнице накануне Евро-2025

Менее чем через неделю начнется женский чемпионат Европы-2025 по футболу. Однако ключевая футболистка сборной Испании может пропустить турнир.

Футболистку Айтану Бонмати госпитализировали в больницу. Из-за этого она пропустила предыдущий матч сборной Испании против Японии, пишет 24 канал со ссылкой на ESPN.

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Что с Бонмати

Известно, что футболистка Барселоны попала в больницу менее чем за неделю до начала чемпионата Европы по футболу. У девушки диагностировали вирусный менингит.

По словам Айтаны и врачей, ее состояние стабильное и контролируется, однако пока неизвестно, когда спортсменка сможет вернуться к полноценной игре.

Справка. Евро-2025 начнется 2 июля. В первом матче сойдутся Финляндия и Исландия, а сборная Испании сыграет свой первый матч 3 июля против Португалии.

Отметим, что Айтана Бонмати является двукратной обладательницей "Золотого мяча" и одной из самых титулованных футболисток мира. Она выступает в составе Барселоны.