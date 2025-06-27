Команды забили семь голов на двоих матче, который завершился победой Манчестер Сити – 5:2. Во время игры "роскошными действиями" отметился защитник Ювентуса Пьер Калюлю, сообщает 24 канал.

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Дикий фейл Калюлю в матче против МанСити

Манчестер Сити и Ювентус активно начали матч. Команды быстро обменялись голами на старте поединка. Чуть больше, чем за 10 минут счет на табло был – 1:1.

Впоследствии на 26-й минуте Пьер Калюлю отметился диким фейлом. Защитник, которого Ювентус арендовал у Милана, в обычной ситуации, когда никого из соперников не было рядом, отправил мяч в собственные ворота.

Видеообзор матча Ювентус – Манчестер Сити:

Добавим, что Манчестер Сити вышел из группы G на первом месте. Ювентус, который потерпел лишь одно поражение, занял второе место и также вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира.

Манчестер Сити сыграет против Аль-Хиляля – 1 июля в 18:00 по киевскому времени. В тот же день Ювентус встретится с Реалом – в 22:00 по Киеву.