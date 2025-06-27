Команди забили сім голів на двох матчі, який завершився перемогою Манчестер Сіті – 5:2. Під час гри "розкішними діями" відзначився захисник Ювентуса П'єр Калюлю, повідомляє 24 канал.

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Дикий фейл Калюлю у матчі проти МанСіті

Манчестер Сіті та Ювентус активно розпочали матч. Команди швидко обмінялись голами на старті поєдинку. Трохи більше, ніж за 10 хвилин рахунок на табло був – 1:1.

Згодом на 26-й хвилині П'єр Калюлю відзначився диким фейлом. Захисник, якого Ювентус орендував у Мілана, у звичайній ситуації, коли нікого з суперників не було поруч, відправив м'яч у власні ворота.

Відеоогляд матчу Ювентус – Манчестер Сіті:

Додамо, що Манчестер Сіті вийшов з групи G на першому місці. Ювентус, який зазнав лише однієї поразки, посів другу сходинку та також вийшов у плей-оф Клубного чемпіонату світу.

Манчестер Сіті зіграє проти Аль-Хіляля – 1 липня о 18:00 за київським часом. У той же день Ювентус зустрінеться з Реалом – о 22:00 за Києвом.