На Клубному чемпіонаті світу-2025 добігає кінця групова стадія. В одній з найбільш цікавих зустрічей цього раунду Ювентус та Манчестер Сіті в очній битві вирішували питання переможця квартету G, повідомляє 24 Канал.

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Бій за перше місце

У перших двох матчах гранди АПЛ та Серії А не мали проблем із Відадом та Аль-Айном. Перед останнім туром команди мали однакову кількість очок та різницю голів.

Проте вище знаходився Ювентус, адже він забив на один гол більше. Таким чином, підопічних Тудора влаштовувала нічия для виграшу групи, тоді як Сіті вимушений був грати на перемогу.

Ювентус – Манчестер Сіті 2:5

Голи: Копмейнерс, 11, Влахович, 84 – Доку, 9, Калулу, 26 (автогол), Голанд, 52, Фоден, 69, Савіньо, 75.

Вже на старті зустрічі суперники обмінялись голами. Спочатку Доку ефектно завершив атаку після пасу від новачка Аїт-Нурі. Але вже за дві хвилини грубої помилки припустився Едерсон.

Бразилець подарував Копмейнерсу м'яч біля своїх воріт і той не схибив. В подальшому ж гра проходила під диктовку Манчестер Сіті, який зміг здобути потрібний результат.

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Вперед манкуніанців вивів захисник Юве Калулу, який необачно зрізав м'яч у власні ворота після прострілу. А у другому таймі туринців добили Голанд та Фоден після виходів на заміну.

Під завісу гри ще і Савіньо оформив супергол гарматним пострілом. Ювентусу ж вдалось трохи потішити себе пізнім голом Влаховича, але на результат це вже не вплинуло.

Таким чином Манчестер Сіті виграє групу, тоді як Ювентус з другого місця має всі шанси потрапити в 1/8 фіналу на Реал. Серед потенційних суперників манкуніанців – Зальцбург і Аль-Хіляль.

Огляд матчу Ювентус – Манчестер Сіті: дивитися відео