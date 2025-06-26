Японський колектив втратив шанси на вихід у плейоф після двох стартових поразок. Натомість мексиканцям, капітаном яких є Серхіо Рамос, потрібно було перемагати й бажано з різницею хоча б у два м'ячі, щоб не залежати від паралельного поєдинку та продовжити свій шлях у турнірі, повідомляє 24 Канал.

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Команда Серхіо Рамоса була на висоті

І Монтеррей чудово впорався з цією задачею. Підопічні Доменека Торрента вже в першому таймі забили три голи, авторами яких стали Нельсон Деосса, Герман Бертераме та Хесус Корона.

Вони контролювали гру й у другій половині зустрічі. Вже на 90+7-й Бертераме поставив крапу в матчі, оформивши дубль.

Урава – Монтеррей 0:4

Голи: Деосса, 30, Бертераме, 34, 90+7, Корона, 38

Окрім розгромного рахунку, окремо варто відзначити красу двох голів, які забив мексиканський клуб. Нельсон Деосса та Хесус Корона записали собі в актив шедеври ударами з дальньої відстані.

Дивіться відеоогляд матчу Урава – Монтеррей

Турнірна таблиця групи E

Інтер – 7 очок Монтеррей – 5 Рівер Плейт – 4 Урава – 0

Довідка. В 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу Монтеррей зіграє з Боруссією Дормунд. Гра відбудеться 2 липня о 4:00 за київським часом.

Нагадаємо, що раніше футболіст Реала Рауль Асенсіо в матчі проти Пачуки встановив абсолютний антирекорд міжконтинентальних клубних турнірів.