Іспанський клуб здобув упевнену перемогу з рахунком 3:1. У цьому поєдинку сталася історична подія, головним антигероєм якої став захисник "вершкових" Рауль Асенсіо, повідомляє 24 Канал із посиланням на MisterChip.

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Яким "досягненням" відзначився іспанець

Він отримав пряму червону картку вже на сьомій хвилині зустрічі. Іспанця вилучили за фол останньої надії, після того, як він повалив на газон біля штрафного майданчика своєї команди форварда мексиканців Саломона Рондона, який виходив сам на сам з Тібо Куртуа.

Це вилучення Асенсіо стало найшвидшим за всю історію міжконтинентальних клубних змагань, які проводяться з 1960 року. Попередній антирекорд належав Матеусу Перейрі з Аль-Хіляля.

Він встановив його на Клубному чемпіонаті світу-2021. Тоді бразильський півзахисник був вилучений на 14-й хвилині в матчі за третє місце проти єгипетського Аль-Ахлі.

Як Рауль Асенсіо отримав червону картку: дивіться відео

До слова. В нинішньому сезоні Рауль Асенсіо провів 55 матчів на клубному рівні. У них він відзначився двома асистами.

Нагадаємо, що раніше на Клубному чемпіонаті світу Ліонель Мессі перервав неймовірну серію європейських клубів, яка тривала 25 років.