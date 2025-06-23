Испанский клуб одержал уверенную победу со счетом 3:1. В этом поединке произошло историческое событие, главным антигероем которого стал защитник "сливочных" Рауль Асенсио, сообщает 24 Канал со ссылкой на MisterChip.

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Каким "достижением" отметился испанец

Он получил прямую красную карточку уже на седьмой минуте встречи. Испанца удалили за фол последней надежды, после того, как он повалил на газон возле штрафной площади своей команды форварда мексиканцев Саломона Рондона, который выходил один на один с Тибо Куртуа.

Это удаление Асенсио стало самым быстрым за всю историю межконтинентальных клубных соревнований, которые проводятся с 1960 года. Предыдущий антирекорд принадлежал Матеусу Перейре из Аль-Хиляля.

Он установил его на Клубном чемпионате мира-2021. Тогда бразильский полузащитник был удален на 14-й минуте в матче за третье место против египетского Аль-Ахли.

Как Рауль Асенсио получил красную карточку: смотрите видео

К слову. В нынешнем сезоне Рауль Асенсио провел 55 матчей на клубном уровне. В них он отметился двумя ассистами.

Напомним, что ранее на Клубном чемпионате мира Лионель Месси прервал невероятную серию европейских клубов, которая длилась 25 лет.