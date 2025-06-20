Американский клуб одержал победу со счетом 2:1. Этот результат прервал невероятную серию, которая длилась 25 лет, сообщает 24 Канал.

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Какие достижения покорились Месси

Решающий гол забил Лионель Месси красивым ударом со штрафного. Благодаря этому взятию ворот "цапли" стали первым клубом с 2000 года из зоны КОНКАКАФ, который нанес поражение европейской команде в официальном матче.

До этого последний раз мексиканская Некакса переигрывала мадридский Реал в серии пенальти в поединке за третье место Клубного чемпионата мира-2000. С того момента представители Европы не проиграли 35 матчей подряд командам, которые не представляют Южную Америку или Европу.

Важно. Благодаря голу в ворота Порту Лионель Месси также установил уникальное достижение в футболе – стал первым игроком в истории, который достиг показателя 1250 результативных действий. На счету аргентинца теперь 866 голов и 384 ассиста в 1106 матчах.

Отметим, что следующий поединок на Клубном чемпионате мира Интер Майами проведет против бразильского Палмейраса. Он состоится 24 июня и начнется в 4:00 по киевскому времени.