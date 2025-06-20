Американский клуб одержал волевую победу со счетом 2:1. "Цапли" на пропущенный гол с пенальти на старте поединка ответили двумя забитыми мячами в первые десять минут второго тайма, сообщает 24 Канал.

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Месси сделал разницу

Главным героем встречи стал Лионель Месси. Аргентинец отметился победным голом на 54-й минуте матча.

Легендарный футболист забил со штрафного в классическом для себя стиле. Он ударом примерно с 20 метров перебросил стенку, пробив в угол, где стоял вратарь. Клаудиу Рамос пытался спасти свою команду, но оказался бессилен.

Гол Месси в матче Интер Майами – Порту: смотрите видео

Справка. Благодаря этой победе Интер Майами почти гарантировал себе выход в 1/8 финала. Сейчас в группе A "цапли" и Палмейрас имеют по четыре зачетных балла, а Порту и Аль-Ахли – по одному.

Напомним, что ранее Серхио Рамос забил в ворота Интера исторический гол на Клубном чемпионате мира.