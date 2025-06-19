Обновленный Клубный чемпионат мира по футболу собрал в США 32 клуба из разных уголков нашей планеты. Американские болельщики, для которых футбол далеко не в приоритете, увидели воочию такие гранды, как Реал, Ювентус, Интер, Милан, Атлетико, МанСити, ПСЖ и другие, информирует 24 Канал.

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Старт Клубного чемпионата мира-2025 по футболу

Только 10 клубов из 32-х участников КЧМ-2025 смогли стартовать в США с побед. Во всех остальных поединках была зафиксирована ничья.

Победные матчи первого тура КЧМ-2025 по футболу:

Бавария – Окленд 10:0

– Окленд 10:0 ПСЖ – Атлетико Мадрид 4:0

– Атлетико Мадрид 4:0 Ботафогу – Саундерс 2:1

– Саундерс 2:1 Челси – Лос-Анджелес 2:0

– Лос-Анджелес 2:0 Фламенгу – Эсперанс – 2:0

– Эсперанс – 2:0 Ривер Плейт – Урава Редс 3:1

– Урава Редс 3:1 Ульсан – Мамелоди Сандаунз 0:1

0:1 Манчестер Сити – Видад 2:0

– Видад 2:0 Пачука – РБ Зальцбург 1:2

1:2 Аль-Айн – Ювентус 0:5

Турнирное положение после первого тура КЧМ-2025

Группа А

МЕСТО КЛУБЫ ИГРЫ П Н Пр ГОЛЫ ОЧКИ 1. Аль-Агли 1 0 1 0 0-0 1 2. Порту 1 0 1 0 0-0 1 3. Палмейрас 1 0 1 0 0-0 1 4. Интер Майами 1 0 1 0 0-0 1

Группа В

МЕСТО КЛУБЫ ИГРЫ В Н Пр ГОЛЫ ОЧКИ 1. ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3 2. Ботафогу 1 1 0 0 2-1 3 3. Саундерс 1 0 1 0 1-2 1 4. Атлетико 1 0 0 1 0-4 0

Группа С

МЕСТО КЛУБЫ ИГРЫ В Н Пр ГОЛЫ ОЧКИ 1. Бавария 1 1 0 0 10-0 3 2. Бенфика 1 0 1 0 2-2 1 3. Бока Хуниорс 1 0 1 0 2-2 1 4. Окленд 1 0 0 1 0-10 0

Группа D

МЕСТО КЛУБЫ ИГРЫ В Н Пр ГОЛЫ ОЧКИ 1. Фламенгу 1 1 0 0 2-0 3 2. Челси 1 1 0 0 2-0 3 3. Лос-Анджелес 1 0 0 1 0-2 0 4. Эсперанс 1 0 0 1 0-2 0

Группа Е

МЕСТО КЛУБЫ ИГРЫ П Н Пр ГОЛЫ ОЧКИ 1. Ривер Плейт 1 1 0 3-1 3 2. Монтеррей 1 0 1 0 1-1 1 3. Интер 1 0 1 0 1-1 1 4. Урава Редс 1 0 0 1 1-3 0

Группа F

МЕСТО КЛУБЫ ИГРЫ П Н Пр ГОЛЫ ОЧКИ 1. Мамелоди Сандаунз 1 1 0 0 1-0 3 2. Боруссия Дортмунд 1 0 1 0 0-0 1 3. Флуминенсе 1 0 1 0 0-0 1 4. Ульсан 1 0 0 1 0-1 0

Группа G

МЕСТО КЛУБЫ ИГРЫ П Н Пр ГОЛЫ ОЧКИ 1. Ювентус 1 1 0 0 5-0 3 2. МанСити 1 1 0 0 2-0 3 3. Видад 1 0 0 1 0-2 0 4. Аль-Айн 1 0 0 1 0-5 0

Группа Н

МЕСТО КЛУБЫ ИГРЫ П Н Пр ГОЛЫ ОЧКИ 1. РБ Зальцбург 1 1 0 0 2-1 3 2. Реал Мадрид 1 0 1 0 1-1 1 3. Аль-Хиляль 1 0 1 0 1-1 1 4. Пачука 1 0 0 1 1-2 0

В ФИФА нашли план, как сделать искусственный ажиотаж

Одной из проблем, с которой столкнулись организаторы на старте турнира, это низкая посещаемость поединков. Американцы, которые привыкли делать аншлаги на соревнованиях по баскетболу, хоккею или других видах спорта, не сделали ажиотаж вокруг этого КЧМ-2025.

На большинстве матчей Клубного чемпионата мира было видно целую гору пустых мест. К примеру, на поединке между Челси и Лос-Анджелес не была заполнена даже половина стадиона "Mercedes-Benz", что в Атланте. Арена вмещает 71 тысячу фанов, а игру посетило чуть больше 22-х тысяч. И это при том, что это был матч с участием американского клуба. Даже на местную команду не пришли люди.



Полупустые трибуны на КЧМ-2025 в США / Фото Getty Images

В ФИФА не ожидали такой слабой реализации билетов, поэтому прибегли к экстренным мерам. Возьмем в пример матч еще одной местной команды Интер Майами, за которую выступает Лионель Месси. Американский клуб в первом туре играл против Ахли. Первоочередная цена на этот матч была почти от 350 долларов за билет. Зато из-за низкой продажи билетов, их цена была снижена до 55 долларов.

Но снижение цен стало лишь одной из хитростей ФИФА. Также организаторы КЧМ-2025 решили прибегнуть к еще одному плану В. Чтобы в телекартинку не попадали полупустые трибуны организаторы решили менять места для болельщиков, информирует Daily Mail.

Это делается для того, чтобы создать на телекартинке эффект заполненных трибун. В основном в кадр телекамер попадает одна из центральных трибун стадионов. Поэтому места фанов будут менять на эти центральные сектора. В ФИФА обещают, что болельщики не окажутся на местах, которые стоят дешевле тех, которые они уже приобрели.

Клубы критикуют время начала матчей

Центральным матчем первого тура турнир стало противостояние между действующим победителем Лиги чемпионов ПСЖ и мадридским Атлетико. Если интрига накануне игры была огромной, то итоговый результат стал настоящей неожиданностью. Парижане сокрушили "матрасников", которые с 78-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Ленгле, 4:0

После поединка обе стороны пожаловались на временные рамки проведения поединка. Тренеры и футболисты ПСЖ и Атлетико заявили, что в такое время не стоит проводить матчи из-за безумной жары.

На игру явно повлияла температура. Временной интервал замечательный для европейской аудитории, но команды страдают. Что касается игры, то невозможно выступать на очень высоком уровне в течение 90 минут,

– цитирует слова Луиса Энрике издание Goal.

Испанский полузащитник Атлетико Маркос Льоренте заявил, что из-за игры при такой погоде у него болят пальцы на ногах и даже ногти.

Топ-10 бомбардиров после первого тура Клубного ЧМ-2025

Первую пятерку лучших бомбардиров формируют сразу четверо представителей мюнхенской Баварии. Джамал Мусиала единолично возглавляет рейтинг, который отметился хет-триком в ворота Окленда (10:0). Также по дублю оформили Коман, Олисе и Мюллер.



Мусиала забил три гола на КЧМ-2025 / Фото Getty Images

Всего шесть игроков забили в первом туре по два мяча.

Джамал Мусиала – 3 гола Томас Мюллер – 2 Майкл Олисе – 2 Кингсли Коман – 2 Франсишку Консейсан – 2 Рандаль Коло Муани – 2 Николас Отаменди – 1 Саша Бои – 1 Луис Араужо – 1 Фил Фоден – 1

Как стартовали на КЧМ клубы украинских игроков

Сразу клубы трех украинских игроков попали на Клубный чемпионат мира-2025 по футболу. Речь идет о Бенфике Анатолия Трубина, Реал Андрея Лунина и Лос-Анджелес Артема Смолякова. Также в США играет Челси Михаила Мудрика, который отстранен от футбола из-за допинга.

На сам турнир за океан полетели лишь два украинца – Лунин и Трубин. Смоляков решил променять КЧМ-2025 на молодежное Евро-2025. Правда, на европейском первенстве U-21 Артем провел лишь одну минуту в футболке сборной Украины. Без украинца Лос-Анджелес проиграл Челси 0:2.

Бенфика Трубина расписала боевую ничью 2:2 с Бока Хуниорс 17 июня. Отметим, что "орлы" отыгрывались со счета 0:2. Ди Мария и Отаменди спасти португальский коллектив от поражения. Добавим, что зрители увидели в этом матче аж три удаления: Эрререа, Фигаль (оба – Бока Хуниорс), а также Белотти (Бенфика).

Видеообзор матча Бенфика – Бока Хуниорс

Икона вместо красной карточки

В один из самых больших фейлов начала Клубного чемпионата мира попал главный рефери матча Бока Хуниорс – Бенфика Сесар Рамос. Судья хотел показать Николасу Фигалю красную карточку после того, как он толкнул соперника. Однако вместо этого продемонстрировал игроку "орлов" икону с изображением Девы Марии Гваделупской.

Арбитр быстро увидел свою ошибку и приобрел икону. Однако этот момент уже попал в телекамеру.

Видео, как судья перепутал икону с красной карточкой

Анонс второго тура КЧС-2025

Уже 19 июня стартует второй тур Клубного чемпионата мира-2025 матчем Палмейраса против Аль-Агли. Начало встречи в 19:00 (по киевскому времени). Также в этот день Интер Майами сыграет против Порту (в 22:00).

Второй тур продлится с 19-го по 23-е июня. Программу закроет матч между МанСити и Аль-Айном.

Расписание 2-го тура Клубного чемпионата мира-2025:

19 июня. Палмейрас – Аль-Агли (19:00)

19 июня. Интер Майами – Порту (22:00)

20 июня. Сиэтл Саундерс – Атлетико (01:00)

20 июня. ПСЖ – Ботафогу (04:00)

20 июня. Бенфика – Окленд (19:00)

20 июня. Фламенгу – Челси (21:00)

21 июня. Лос-Анджелес – Эсперанс (01:00)

21 июня. Бавария – Бока Хуниорс (04:00)

21 июня. Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд (19:00)

21 июня. Интер – Урава (22:00)

22 июня. Флуминенсе – Ульсан (01:00)

22 июня. Ривер Плейт – Монтеррей (04:00)

22 июня. Ювентус – Видад (19:00)

22 июня. Реал Мадрид – Пачука (22:00)

23 июня. РБ Зальцбург – Аль-Хиляль (01:00)

23 июня. МанСити – Аль-Айн (04:00)

Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 в США продлится до 13 июля.