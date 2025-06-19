На полях США продолжается Клубный чемпионат мира-2025. Он проходит в новом формате на 32 команды с разбивкой по группам, сообщает 24 Канал.

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Фэйл судьи на КЧМ

В одной из игр первого тура аргентинская Бока Хуниорс противостояла португальской Бенфике. Игра выдалась напряженной, ведь по ее итогам судья Сесар Рамос выписал аж три красные карточки.

Однако последняя была самой странной. На 88 минуте мексиканец удалил игрока Бока Хуниорс Николаса Фигаля, который толкнул соперника у боковой линии и спровоцировал драку.

Впрочем, вместо красной карточки Рамос показал ему икону с изображением Девы Марии Гваделупской. Увидев ошибку, арбитр сразу убрал изображение святой, но на камеру этот эпизод все же попал.

Судья показал икону вместе с красной карточкой: смотреть видео

Отметим, что участие в игре принял украинский вратарь Анатолий Трубин. Игрок Бенфики стал первым нашим соотечественником, который сыграл на Клубном ЧМ.

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Сама же встреча завершилась со счетом 2:2. К слову, на турнире также фейлом отметился нападающий Атлетико, который умудрился не попасть в пустые ворота с двух метров.