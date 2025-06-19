На полях США продовжується Клубний чемпіонат світу-2025. Він проходить у новому форматі на 32 команди з розбивкою по групах, повідомляє 24 Канал.

До теми Бенфіка з Трубіним у складі вирвала нічию проти Бока Хуніорс на Клубному ЧС: відеоогляд гри

Фейл судді на КЧС

В одній із ігор першого туру аргентинська Бока Хуніорс протистояла португальській Бенфіці. Гра видалась напруженою, адже за її підсумком суддя Сесар Рамос виписав аж три червоні картки.

Втім остання була найдивнішою. На 88 хвилині мексиканець вилучив гравця Бока Хуніорс Ніколаса Фігаля, який штовхнув суперника біля бокової лінії та спровокував бійку.

Втім замість червоної картки Рамос показав йому ікону із зображенням Діви Марії Гваделупської. Побачивши помилку, арбітр одразу прибрав зображення святої, але на камеру цей епізод все ж потрапив.

Суддя показав ікону разом із червоною карткою: дивитися відео

Зазначимо, що участь у грі взяв український воротар Анатолій Трубін. Гравець Бенфіки став першим нашим співвітчизником, який зіграв на Клубному ЧС.

Читайте також Розклад матчів і турнірна таблиця Клубного чемпіонату світу-2025

Сама ж зустріч завершилась із рахунком 2:2. До слова, на турнірі також фейлом відзначився нападник Атлетіко, який примудрився не влучити у порожні ворота з двох метрів.