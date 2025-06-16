В США стартовал Клубный чемпионат мира-2025, в котором принимают участие 32 команды со всего мира. Одним из самых интригующих матчей обещала стать встреча ПСЖ и Атлетико в воскресенье, 15 июня, сообщает 24 Канал.

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Дикий промах Серлота

Парижане разгромили соперника со счетом 4:0, хотя после первого тайма имели преимущество лишь в два гола. Атлетико давил на ПСЖ после перерыва, даже забил с помощью Альвареса. Однако его гол отменили после просмотра VAR из-за фола.

Впрочем, лучший шанс для переломного момента упустил Александер Серлот. Норвежец вышел на замену на 70 минуте, а на 82-ой получил супершанс после прострела Льоренте.

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Нападающий оказался сам перед пустыми воротами в 2-3 метрах. Впрочем Серлот умудрился отправить мяч выше ворот. В конце концов после этого ПСЖ забил еще дважды и не дал Атлетико ни шанса на камбэк.

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ПСЖ возглавил группу, в которой также играют Ботафого и Сиэтл Саундерз. Именно против бразильского клуба парижане проведут свой второй матч на Клубном чемпионате мира (20 июня).

Напомним, что в первый игровой день Мундиаля зажгла Бавария. Мюнхенский клуб забил аж десять "сухих" голов в ворота Окленд Сити. Хет-трик на счету Джамала Мусиалы.