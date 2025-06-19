Оновлений Клубний чемпіонат світу з футболу зібрав у США 32 клуби із різних куточків нашої планети. Американські уболівальники, для яких футбол є далеко не в пріоритеті, побачили на власні очі такі гранди, як Реал, Ювентус, Інтер, Мілан, Атлетіко, МанСіті, ПСЖ та інші, інформує 24 Канал.

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Старт Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу

Лише 10 клубів із 32-х учасників КЧС-2025 змогли стартувати у США із перемог. В усіх інших поєдинках була зафіксована нічия.

Переможні матчі першого туру КЧС-2025 з футболу:

Баварія – Окленд 10:0

– Окленд 10:0 ПСЖ – Атлетіко Мадрид 4:0

– Атлетіко Мадрид 4:0 Ботафогу – Саундерс 2:1

– Саундерс 2:1 Челсі – Лос-Анджелес 2:0

– Лос-Анджелес 2:0 Фламенгу – Есперанс – 2:0

– Есперанс – 2:0 Рівер Плейт – Урава Редс 3:1

– Урава Редс 3:1 Ульсан – Мамелоді Сандаунз 0:1

0:1 Манчестер Сіті – Відад 2:0

– Відад 2:0 Пачука – РБ Зальцбург 1:2

1:2 Аль-Айн – Ювентус 0:5

Турнірне становище після першого туру КЧС-2025

Група А

МІСЦЕ КЛУБИ ІГРИ П Н Пр ГОЛИ ОЧКИ 1. Аль-Аглі 1 0 1 0 0-0 1 2. Порту 1 0 1 0 0-0 1 3. Палмейрас 1 0 1 0 0-0 1 4. Інтер Маямі 1 0 1 0 0-0 1

Група В

МІСЦЕ КЛУБИ ІГРИ В Н Пр ГОЛИ ОЧКИ 1. ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3 2. Ботафогу 1 1 0 0 2-1 3 3. Саундерс 1 0 1 0 1-2 1 4. Атлетіко 1 0 0 1 0-4 0

Група С

МІСЦЕ КЛУБИ ІГРИ В Н Пр ГОЛИ ОЧКИ 1. Баварія 1 1 0 0 10-0 3 2. Бенфіка 1 0 1 0 2-2 1 3. Бока Хуніорс 1 0 1 0 2-2 1 4. Окленд 1 0 0 1 0-10 0

Група D

МІСЦЕ КЛУБИ ІГРИ В Н Пр ГОЛИ ОЧКИ 1. Фламенгу 1 1 0 0 2-0 3 2. Челсі 1 1 0 0 2-0 3 3. Лос-Анджелес 1 0 0 1 0-2 0 4. Есперанс 1 0 0 1 0-2 0

Група Е

МІСЦЕ КЛУБИ ІГРИ П Н Пр ГОЛИ ОЧКИ 1. Рівер Плейт 1 1 0 3-1 3 2. Монтеррей 1 0 1 0 1-1 1 3. Інтер 1 0 1 0 1-1 1 4. Урава Редс 1 0 0 1 1-3 0

Група F

МІСЦЕ КЛУБИ ІГРИ П Н Пр ГОЛИ ОЧКИ 1. Мамелоді Сандаунз 1 1 0 0 1-0 3 2. Боруссія Дортмунд 1 0 1 0 0-0 1 3. Флуміненсе 1 0 1 0 0-0 1 4. Ульсан 1 0 0 1 0-1 0

Група G

МІСЦЕ КЛУБИ ІГРИ П Н Пр ГОЛИ ОЧКИ 1. Ювентус 1 1 0 0 5-0 3 2. МанСіті 1 1 0 0 2-0 3 3. Відад 1 0 0 1 0-2 0 4. Аль-Айн 1 0 0 1 0-5 0

Група Н

МІСЦЕ КЛУБИ ІГРИ П Н Пр ГОЛИ ОЧКИ 1. РБ Зальцбург 1 1 0 0 2-1 3 2. Реал Мадрид 1 0 1 0 1-1 1 3. Аль-Хіляль 1 0 1 0 1-1 1 4. Пачука 1 0 0 1 1-2 0

У ФІФА знайшли план, як зробити штучний ажіотаж

Однією із проблем, із якою зіткнулись організатори на старті турнір, це низька відвідуваність поєдинків. Американці, які звикли робити аншлаги на змаганнях із баскетболу, хокею чи інших видах спорту, не зробили ажіотаж навколо цього КЧС-2025.

На більшості матчів Клубного чемпіонату світу було видно цілу гору порожніх місць. До прикладу, на поєдинку між Челсі та Лос-Анджелес не була заповнена навіть половина стадіону "Mercedes-Benz", що в Атланті. Арена вміщує 71 тисячу фанів, а гру відвідало трохи більше 22-х тисяч. І це при тому, що це був матч за участі американського клубу. Навіть на місцеву команду не прийшли люди.



Напівпорожні трибуни на КЧС-2025 у США / Фото Getty Images

У ФІФА не очікували такої слабкої реалізації квитків, тому вдались до екстрених заходів. Візьмемо у приклад матч ще однієї місцевої команди Інтер Маямі, за яку виступає Ліонель Мессі. Американський клуб у першому турі грав проти Ахлі. Першогочергова ціна на цей матч була майже від 350 доларів за квиток. Натомість через низький продаж квитків, їх ціна була знижена до 55 доларів.

Але зниження цін стало лиш однією із хитрощів ФІФА. Також організатори КЧС-2025 вирішили вдатись до ще одного плану В. Щоб у телекартинку не потрапляли напівпорожні трибуни організатори вирішили змінювати місця для уболівальників, інформує Daily Mail.

Це робиться для того, аби створити на телекартинці ефект заповнених трибун. В основному у кадр телекамер потрапляє одна із центральних трибун стадіонів. Тому місця фанів змінюватимуть на ці центральні сектори. У ФІФА обіцяють, що уболівальники не опиняться на місцях, які коштують дешевше за ті, які вони вже придбали.

Клуби критикують час початку матчів

Центральним матчем першого туру турнір стало протистояння між чинним переможцем Ліги чемпіонів ПСЖ та мадридським Атлетіко. Якщо інтрига напередодні гри була величезною, то підсумковий результат став справжньою несподіванкою. Парижани розтрощили "матрацників", які із 78-ї хвилини грали у меншості після вилучення захисника Ленгле, 4:0

Після поєдинку обидві сторони поскаржились на часові рамки проведення поєдинку. Тренери та футболісти ПСЖ і Атлетіко заявили, що у таку годину не варто проводити матчі через шалену спеку.

На гру явно вплинула температура. Часовий інтервал чудовий для європейської аудиторії, але команди страждають. Що стосується гри, то неможливо виступати на дуже високому рівні протягом 90 хвилин,

– цитує слова Луїса Енріке видання Goal.

Іспанський півзахисник Атлетіко Маркос Льоренте заявив, що через гру при такій погоді у нього болять пальці на ногах та навіть нігті.

Топ-10 бомбардирів після першого туру Клубного ЧС-2025

Першу п'ятірку найкращих бомбардирів формують одразу четверо представників мюнхенської Баварії. Джамал Мусіала одноосібно очолює рейтинг, який відзначився хет-триком у ворота Окленда (10:0). Також по дублю оформили Коман, Олісе та Мюллер.



Мусіала забив три голи на КЧС-2025 / Фото Getty Images

Загалом шестеро гравців забили у першому турі по два м'ячі.

Джамал Мусіала – 3 голи Томас Мюллер – 2 Майкл Олісе – 2 Кінгслі Коман – 2 Франсішку Консейсан – 2 Рандаль Коло Муані – 2 Ніколас Отаменді – 1 Саша Бої – 1 Луїс Араужо – 1 Філ Фоден – 1

Як стартували на КЧС клуби українських гравців

Одразу клуби трьох українських гравців потрапили на Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу. Мова йде про Бенфіку Анатолія Трубіна, Реал Андрія Луніна та Лос-Анджелес Артема Смолякова. Також у США грає Челсі Михайла Мудрика, який відсторонений від футболу через допінг.

На сам турнір за океан полетіли лише два українці – Лунін та Трубін. Смоляков вирішив проміняти КЧС-2025 на молодіжне Євро-2025. Щоправда, на європейській першості U-21 Артем провів лише одну хвилину у футболці збірної України. Без українця Лос-Анджелес програв Челсі 0:2.

Бенфіка Трубіна розписала бойову нічию 2:2 із Бока Хуніорс 17 червня. Відзначимо, що "орли" відігравались із рахунку 0:2. Ді Марія та Отаменді врятувати португальський колектив від поразки. Додамо, що глядачі побачили у цьому матчі аж три вилучення: Ерререа, Фігаль (обидва – Бока Хуніорс), а також Белотті (Бенфіка).

Відеоогляд матчу Бенфіка – Бока Хуніорс

Ікона замість червоної картки

В один із найбільших фейлів початку Клубного чемпіонату світу потрапив головний рефері матчу Бока Хуніорс – Бенфіка Сесар Рамос. Суддя хотів показати Ніколасу Фігалю червону картку після того, як він штовхнув суперника. Однак замість цього продемонстрував гравцю "орлів" ікону із зображенням Діви Марії Гваделупської.

Арбітр швидко побачив свою помилку та придбав ікону. Однак цей момент вже потрапив у телекамеру.

Відео, як суддя переплутав ікону із червоною карткою

Анонс другого туру КЧС-2025

Вже 19 червня стартує другий тур Клубного чемпіонату світу-2025 матчем Палмейраса проти Аль-Аглі. Початок зустрічі о 19:00 (за київським часом). Також у цей день Інтер Маямі зіграє проти Порту (о 22:00).

Другий тур триватиме із 19-го по 23-тє червня. Програму закриє матч між МанСіті та Аль-Айном.

Розклад 2-го туру Клубного чемпіонату світу-2025:

19 червня. Палмейрас – Аль-Аглі (19:00)

19 червня. Інтер Маямі – Порту (22:00)

20 червня. Сіетл Саундерс – Атлетіко (01:00)

20 червня. ПСЖ – Ботафогу (04:00)

20 червня. Бенфіка – Окленд (19:00)

20 червня. Фламенгу – Челсі (21:00)

21 червня. Лос-Анджелес – Есперанс (01:00)

21 червня. Баварія – Бока Хуніорс (04:00)

21 червня. Мамелоді Сандаунз – Боруссія Дортмунд (19:00)

21 червня. Інтер – Урава (22:00)

22 червня. Флуміненсе – Ульсан (01:00)

22 червня. Рівер Плейт – Монтеррей (04:00)

22 червня. Ювентус – Відад (19:00)

22 червня. Реал Мадрид – Пачука (22:00)

23 червня. РБ Зальцбург – Аль-Хіляль (01:00)

23 червня. МанСіті – Аль-Айн (04:00)

Нагадаємо, що Клубний чемпіонат світу-2025 у США триватиме до 13 липня.