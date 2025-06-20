Американський клуб здобув вольову перемогу з рахунком 2:1. "Чаплі" на пропущений гол з пенальті на старті поєдинку відповіли двома забитими м'ячами в перші десять хвилин другого тайму, повідомляє 24 Канал.

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Мессі зробив різницю

Головним героєм зустрічі став Ліонель Мессі. Аргентинець відзначився переможним голом на 54-й хвилині матчу.

Легендарний футболіст забив зі штрафного у класичному для себе стилі. Він ударом приблизно з 20 метрів перекинув стінку, пробивши в кут, де стояв воротар. Клаудіу Рамос намагався врятувати свою команду, але виявився безсилим.

Гол Мессі в матчі Інтер Маямі – Порту: дивіться відео

Довідка. Завдяки цій перемозі Інтер Маямі майже гарантував собі вихід в 1/8 фіналу. Наразі у групі A "чаплі" та Палмейрас мають по чотири залікові бали, а Порту й Аль-Ахлі – по одному.

Нагадаємо, що раніше Серхіо Рамос забив у ворота Інтера історичний гол на Клубному чемпіонаті світу.