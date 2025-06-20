ПСЖ – Ботафогу 0:1
Гол: Жезус, 36.
В первом матче Клубного чемпионата мира ПСЖ легко расправился с Атлетико. Во втором матче болельщики ожидали еще одну сладкую победу, однако что-то пошло не так, пишет 24 канал.
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Неожиданный результат для парижан
Победители Лиги чемпионов сразу перехватил инициативу, чтобы попытаться быстро открыть счет. Однако бразильская команда нормально выдержала давление со стороны парижан и удачно сыграла в обороне.
На 36-й минуте матча Батофого провел удачную атаку, шокировав французов. Саварино отдал великолепную передачу на Жезуса и тот забил гол из-под штрафной.
Во втором тайме ПСЖ отчаянно пытались сравнять счет, однако Ботафого отбивал все атаки. Несмотря на доминирование парижан, им не удалось выйти вперед в счете. Бразильцы нанесли всего четыре удара по воротам один из которых был точным.
Таким образом, ПСЖ сенсационно проиграл Ботафого во втором туре Клубного чемпионата мира.
ПСЖ – Ботафого: видеообзор матча
Отметим, что в третьем туре Клубного чемпионата мира ПСЖ будет противостоять Сиэтлу Саундерс. Матч состоится 23 июня в 22:00.