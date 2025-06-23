Мадридский Реал стартовал на Клубном чемпионате мира-2025 с ничьей против саудовского Аль-Хиляля (1:1). Во втором туре "сливочным" нужно было одержать победу, чтобы уверенно чувствовать себя перед последним матчем группового раунда, пишет 24 Канал.

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Как завершился матч Реала против Пачуки на КЧМ-2025

Соперники встречались семь месяцев назад в рамках Межконтинентального кубка ФИФА. Тогда "королевский клуб" без проблем разгромил Пачуку со счетом 3:0.

Однако с тех пор произошло много изменений в Реале. Команду возглавил новый главный тренер Хаби Алонсо, который только начал свою работу.

Второй раз подряд на КЧМ испанец доверил место в воротах Тибо Куртуа, оставив Андрея Лунина на скамейке запасных.

В дебюте поединка фавориты оказались в меньшинстве. На 7-й минуте арбитр удалил Асенсио за задержку соперника. Пачука уже через несколько минут едва не воспользовалась численным преимуществом, но Куртуа фантастическим сейвом ликвидировал опасность.

Класс испанского гранда дал о себе знать на 35-й минуте. Джуд Беллингем воспользовался пасом Гарсии и из пределов штрафной площадки пробил в нижний угол ворот.

Еще до перерыва Арда Гюлер удвоил преимущество. 20-летний хавбек в одно касание переправил мяч в ворота после ассиста того же Гонсало Гарсии.

После перерыва "сливочные" довели счет до разгромного. Точным ударом отметился Вальверде. Однако мексиканцы сумели огрызнуться и забить гол престижа. Тибо Куртуа не спас команду после выстрела Монтиэля.

До финального свистка цифры на табло не изменились. Реал победил Пачуку со счетом 3:1.

Реал – Пачука 3:1

Голы: Беллингем, 35, Гюлер, 43, Вальверде, 70 – Монтиэль, 80

Удаление: Асенсио, 7

Видеообзор матча Реал – Пачука

видео появится позже

Реал одержал первую победу под руководством Хави Алонсо. В третьем туре мадридцы сыграют против Зальцбурга. Поединок состоится 27 июня и начнется в 04:00 по киевскому времени.

Кстати, во втором туре Лионель Месси вместе с Интером Майами прервал невероятную серию европейских клубов, которая длилась 25 лет