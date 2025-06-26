Японский коллектив потерял шансы на выход в плей-офф после двух стартовых поражений. При этом мексиканцам, капитаном которых является Серхио Рамос, нужно было побеждать и желательно с разницей хотя бы в два мяча, чтобы не зависеть от параллельного поединка и продолжить свой путь в турнире, сообщает 24 Канал.

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Команда Серхио Рамоса была на высоте

И Монтеррей прекрасно справился с этой задачей. Подопечные Доменека Торрента уже в первом тайме забили три гола, авторами которых стали Нельсон Деосса, Герман Бертераме и Хесус Корона.

Они контролировали игру и во второй половине встречи. Уже на 90+7-й Бертераме поставил точку в матче, оформив дубль.

Урава – Монтеррей 0:4

Голы: Деосса, 30, Бертераме, 34, 90+7, Корона, 38

Кроме разгромного счета, отдельно стоит отметить красоту двух голов, которые забил мексиканский клуб. Нельсон Деосса и Хесус Корона записали себе в актив шедевры ударами с дальней дистанции.

Смотрите видеообзор матча Урава – Монтеррей

Турнирная таблица группы E

Интер – 7 очков Монтеррей – 5 Ривер Плейт – 4 Урава – 0

Справка. В 1/8 финала Клубного чемпионата мира Монтеррей сыграет с Боруссией Дормунд. Игра состоится 2 июля в 4:00 по киевскому времени.

Напомним, что ранее футболист Реала Рауль Асенсио в матче против Пачуки установил абсолютный антирекорд межконтинентальных клубных турниров.